Россельхозбанк назвал объем роста российского экспорта мяса птицы

Объем экспортных российских поставок мяса птицы может увеличиться на 45% с 210 тыс. т в 2019 году до более чем 300 тыс. т по итогам 2020 года. Таким прогнозом поделились 6 октября в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Благоприятное развитие событий будет зависеть от динамики поставок на рынки Китая, Украины, Казахстана и Саудовской Аравии.

«С момента открытия китайского рынка для российских производителей мяса птицы в 2019 году эта страна стала главным импортером продукции отечественных птицеводческих хозяйств с долей более чем 50% от общего объема российских экспортных поставок», — прокомментировал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Особенностью экспорта в Китай является востребованность куриных лап: на эту категорию субпродуктов приходится более 50% российского экспорта в Китай. К примеру, россияне не готовы в существенных объемах покупать этот субпродукт, и до развития экспорта в Китай, Вьетнам и Гонконг, где куриные лапы считаются полезным для здоровья деликатесом, основные объемы этого вида продукции отправлялись в переработку на мясокостную муку.

Еще одной востребованной в отгрузках в Китай позицией является крыло.

Саудовская Аравия может стать вторым по значимости после Китая рынком дальнего зарубежья для российских производителей мяса птицы уже в 2020 году, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. В настоящее время страна занимает до 5% в общем объеме российского экспорта мяса птицы. Страна закупает в основном небольшие тушки птицы весом до 1,2 кг.

Казахстан с долей в 15% российского экспорта мяса птицы и Украина с долей в 13% остаются традиционными рынками сбыта для российских производителей из числа стран ближнего зарубежья. В экспорте в эти страны присутствуют и тушка, и основные позиции разделки.

С точки зрения расширения географии поставок эксперты отметили страны африканского континента. В 2020 году в российском экспорте заметны Либерия, Бенин и Ангола.

«Поставки в Анголу интересны тем, что эта страна является традиционным целевым рынком для бразильских производителей: экспортеры и импортеры говорят на общем, португальском, языке», — считает Андрей Дальнов. Поставки в Гану в августе превысили 1 тыс. т, что стало рекордом отгрузок российских экспортеров в африканские страны за месяц.

При выходе на внешние рынки российские производители мяса птицы конкурируют с ведущими мировыми производителями из США, Бразилии и ЕС. Рост российских поставок мяса птицы говорит о зрелости внутреннего рынка, а также о высокой эффективности и конкурентоспособности производителей, занятых развитием экспорта, резюмируют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Он является опорным банком российских экспортеров мяса птицы. За восемь месяцев 2020 года банк выдал около 47,4 млрд рублей экспортерам мяса птицы, что на 6% превышает показатель того же периода прошлого года.

В сентябре в Россельхозбанке заявили, что самыми перспективными халяльными продуктами российского агропромышленного комплекса для экспорта на Ближний Восток стали шоколад, мясо птицы и баранина.