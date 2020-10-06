Часовню Михаила Евдокимова отремонтировали на Алтае

В Алтайском крае отремонтировали часовню, установленную на месте гибели экс-губернатора, юмориста Михаила Евдокимова. Расположенный в Зональном районе мемориальный комплекс является популярным местом среди туристов и любителей творчества Евдокимова.

Как рассказали altapress.ru в региональном министерстве транспорта, косметический ремонт выполнили до наступления холодов. Демонтировали старую плитку и лестницу, сделали более прочным бетон и нанесли грунтовку на поверхности. Специалисты также два раза покрасили колонны часовни, а позже отделают их мрамором.

Все работы за свой счет выполнило Юго-Восточное ДСУ «Алтайавтодора».

Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в результате ДТП на Чуйском тракте. В результате аварии также скончались водитель Иван Зуев и охранник Александр Устинов. Выжила только Галина Евдокимова.