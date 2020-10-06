Водитель автобуса в Москве избил девятиклассника металлической каской

В Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской. Об этом телеканалу «360» рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

По данным телеканала, ЧП произошло в субботу, 3 октября. По предварительным данным, 31-летний водитель дважды ударил девятиклассника металлической каской по голове и скрылся. Мальчика с травмами головы доставили в медучреждение.

Врачи диагностировали у школьника ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, эпидуральную гематому правой лобной области, перелом большого крыла клиновидной кости справа, перелом нижней и медиальной стенок левой орбиты, комбинированный перелом левой верхнечелюстной пазухи со смещением.

В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, пишет «Ридус». Проводится проверка по факту случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента, пишет сайт kp.ru.

5 октября сообщалось, что в московском метро женщину, которая ехала в вагоне без медицинской маски и кашляла, избил мужчина.