В Хьюстоне при частичном обрушении здания погибли три человека

В американском городе Хьюстон (штат Техас) в результате частичного обрушения здания погибли три человека. Об этом в понедельник, 5 октября, написала в своем Twitter-аккаунте городская пожарная служба.

«Спасательная бригада пожарного управления Хьюстона отреагировала на обрушение здания на западе города. Подтверждена смерть трех человек, один пострадавший в стабильном состоянии доставлен в ближайшую больницу», — говорится в сообщении.

По информации телекомпании NBC, в 15-этажном здании обрушилась лестница. По данным телеканала, в понедельник дом должна была посетить строительная инспекция.

29 августа сообщалось, что по меньшей мере 17 человек погибли в результате обрушения здания ресторана в городе Линьфэнь в провинции Шаньси на севере Китая.