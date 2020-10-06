С начала года число банкротств увеличилось на 65%

За январь-сентябрь 2020 года суды признали несостоятельными 77 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей. Этот показатель на 64,9% больше, чем был год назад, отмечают в «Федресурсе». Каждое шестое банкротство в рассматриваемом периоде приходится на сентябрь, когда было зафиксировано рекордное число — 12,2 тыс., что на 94,6% больше аналогичного периода 2019-го.

Увеличение числа несостоятельных граждан руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин объясняет тем, что интерес россиян к освобождению от долгов через процедуру банкротства постоянно растет, поскольку она становится понятнее и дешевле, а сами граждане — более информироваными. По его словам, в перспективе число банкротов будет увеличиваться за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось за период пандемии.

С началом осени в России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физлиц. Нововведение позволяет россиянам в упрощенной форме и бесплатно избавиться от непогашенной задолженности в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Как рассказали в Минэкономразвития, за первый месяц действия процедуры внесудебного банкротства в МФЦ обратилось порядка 2 тыс. граждан, более чем по 500 из них работа началась.

По словам замглавы Минэка Ильи Торосова, высокий процент возврата обусловлен не сложностью или несовершенством процедуры внесудебного банкротства, а тем, что большинство обращений граждан не соответствует критериям.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Чисто разумное признание: число банкротств выросло за год на 64,9%