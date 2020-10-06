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С сокращением зарплаты на фоне пандемии столкнулось 4,6 млн россиян

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В II квартале 2020 года у 4,6 млн работающих россиян снизились доходы, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий». 2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты; 1,23 млн человек работали неполное время (1,14 млн — по соглашению с работодателем и еще 85 тыс. — по инициативе работодателя); 948 тыс. находились в простое.

Таким образом, с сокращением зарплаты столкнулось 6,2% от общей численности рабочей силы, отмечают аналитики FinExpertiza. Это максимальное значение с 2013-го и на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года — тогда число частично занятых россиян составило 3,78 млн.

При этом, по данным Росстата, в апреле-июне 2020 года количество безработных оценивалось в 4,47 млн человек, то есть 6% рабочей силы. Получается, что в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Квартальный вычет: 4,6 млн россиян урезали зарплату из-за COVID

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