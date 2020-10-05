Бесплатные курсы в сфере цифровой экономики открыли в Коми

Администрация главы Коми и СГУ инициировали проект по бесплатному обучению дистанционным способом компетенциям в цифровой экономике. Открыт доступ к шести онлайн-курсам для получения желающими компетенций в области цифровой экономики: «Кибербезопасность и защита данных», «Программирование и создание IT-продуктов», «Промышленный дизайн и 3D-моделирование», «Системное администрирование», «Цифровой дизайн», «Большие данные».

Запись на курсы осуществляется с сентября по декабрь 2020 года, отмечает ИА «Комиинформ». Обучение проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Прошедшим обучение выдается электронный сертификат. Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование, имеют возможность получить удостоверение о повышении квалификации.