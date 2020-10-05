Ежегодный молодежный бал возрождают в Псковской области

В Псковской области планируется возродить традицию проведения ежегодного регионального молодежного бала. По предложению главы региона Михаил Ведерникова первый бал запланирован на декабрь.

Танцевальная подготовка пар начнется за несколько месяцев. Руководитель областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова рассказала, что для детального воссоздания атмосферы дореволюционных балов представители филармонии вместе с работниками областного архива изучают старинные документы. Сопровождать мероприятие будет живая музыка в исполнении Губернаторского симфонического оркестра. Гости будут соблюдать требования по дресс-коду для максимального погружения в эпоху. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«На мероприятии можно будет подводить итоги года, проводить награждение. Также предлагаю объединить мероприятие с традиционной «Елкой желаний», – отметил Михаил Ведерников.