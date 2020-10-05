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Фестиваль роботов прошел в Калужской области

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В Обнинске Калужской области организовали фестиваль роботов. «Роболига 2020» прошла в наукограде на минувших выходных. Участники соревновались в таких видах, как робофутбол, турнир по игре Minecraft, биохакатон, робохакатон.

В сравнении с прошлым годом программа была немного сокращена. Снизилось и число участников мероприятия. В числе награжденных оказались 15 школьников, пишет газета «Весть».

Ранее южнокорейские инженеры создали чехол для смартфона, оснащенный подобием ног, с помощью которых он может ползти в нужном направлении, например к беспроводной зарядке. Над верхней рамкой расположена часть, в которой спрятаны моторы и другие компоненты. Пока чехол работает под управлением оператора, но авторы предлагают оснастить его автономной системой управления.

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