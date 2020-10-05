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Реконструкция Трофимовского моста завершилась в Саратове

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В Ленинском районе Саратова планируется запустить движение транспорта по Трофимовскому мосту. О завершении реконструкции информируют местные власти.

По данным ИА «Взгляд-инфо», переправа готова к открытию. В последний момент рабочие все еще занимались нанесением дорожной разметки, покраской заборов и подключением светофоров.

Ранее в мэрии заявляли: «Запуск движения автотранспорта через п/п Трофимовский и открытие улицы 2-я Прокатная запланированы к 1 октября. При этом, согласно действующим договорам, завершающий этап продлится до декабря этого года».

В Самарской области планируют установить новые камеры фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима. Всего выявлено 17 аварийно-опасных участков. На них организуют временные посты ГИБДД. Количество ДТП в регионе снизилось на 8,7% по сравнению с прошлым годом.

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