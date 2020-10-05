Фестиваль охотничьих лыж «Лямпиада» решили провести в Коми

Глава Коми Владимир Уйба поддержал предложения исполнительного директора федерации национального вида спорта — гонки на охотничьих лыжах Афанасия Габова.

Первым шагом в развитии этого направления может стать проведение в год столетия республики масштабного фестиваля «Лямпиада», которому должна предшествовать большая организационная подготовка. Необходимо обеспечить лызями и лямпами всех желающих принять участие в соревнованиях, приобрести электронные стартовые городки и агрегаты для подготовки трасс, передает ИА «Комиинформ».

Кроме того, считает Афанасий Габов, необходимо благоустроить территорию возле места проведения фестиваля и заасфальтировать подъездные пути к нему, которые летом будут использоваться для тренировок на лыжероллерах.