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Школьник погиб во время работы на предприятии в Курской области

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Прокуратура проводит проверку по факту гибели 13-летнего подростка на кирпичном заводе в Курской области. Несовершеннолетний работал без официального трудоустройства.

Трагедия произошла на предприятии в конце лета в Обоянском районе. Подросток погиб при обвале грунта. В ходе проверки прокуратура установила, что подросток выполнял легкий труд, при этом официально устроен на предприятии не был. По данным правоохранительных органов, мальчик пошел работать из-за финансовой нужды. Его мать в одиночку воспитывала двоих детей. Она получала пенсию по потере кормильца и пособие на несовершеннолетних, однако этой суммы не хватало. Семья находилась в трудной жизненной ситуации и нуждалась в социальной поддержке. Об этом пишет «Курская правда».

За бездействие органов системы профилактики главе администрации Обоянского района и директору школы, где учился мальчик, внесли представление. В отношении юридического лица завода возбуждено дело об административном правонарушении.

По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.

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