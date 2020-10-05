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Жительница Брянска лишилась денег при продаже пианино

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В Брянске жертвой мошенников стала пожилая жительница Володарского района, которая решила продать пианино через объявление в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, после размещения объявления 70-летней женщине позвонил «покупатель». Он согласился с ценой и выразил готовность немедленно перевести деньги на счет продавца. Следуя указаниям незнакомца, пенсионерка предоставила мошеннику доступ к своему банковскому счету. Ущерб составил 15 тыс. рублей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее руководитель практики уголовного права национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская рассказала, что в случае если вы стали жертвой мошенников при покупке товара через интернет, то следует сразу же обратиться в полицию. Она объяснила, что если владелец карты сам инициировал трансакцию, то банк ничего уже поделать не сможет.

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