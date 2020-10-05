В США рассекретили стенограмму беседы Путина и Клинтона о подлодке «Курск»

Цифровая библиотека Билли Клинтона опубликовала стенограммы бесед бывшего главы США с президентом России Владимиром Путиным, одна из которых шла о катастрофе подводной лодки «Курск» в августе 2000 года.

Встреча лидеров двух стран состоялась в том же году 6 сентября в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.

Клинтон выразил Путину соболезнования в связи с гибелью подлодки, а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.

«Я оказался между выбором плохого и еще худшего. Некоторые говорили мне, что, если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись», — сказал он. Однако он подчеркнул, что такие вещи нельзя увязывать с пропагандой и приоритет нужно отдавать спасению людей, передает НСН.

Экс-глава протокола президентов России и СССР Владимир Шевченко прокомментировал публикацию стенограммы.

По его словам, во время его работы для публикации любых документов необходимо было получать согласие второй стороны, даже если они не были секретными. Также сейчас должны были сделать США.

«Все документы, которые они решили опубликовать, должны были обязательным образом согласовать с администрацией и МИДом», — цитирует Шевченко «РИА Новости».

Он добавил, что в настоящее время международная практика и этика «сплошь нарушается, особенно со стороны американцев и еще некоторых наших соседей».

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 м. На его борту находились 118 человек, все они погибли, сообщает телеканал «360». В правительственной комиссии причиной трагедии назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.