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Новые камеры наблюдения установят на Центральной площади в Ижевске

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Камеры видеонаблюдения установят на третьей части Центральной площади в Ижевске. Они обеспечат обзор на участке от улицы Вадима Сивкова до Карла Маркса.

На текущий момент на площади работает восемь камер. Еще 14 комплексов наблюдения планируют установить и подключить к системе «Безопасный город» до 30 ноября. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Благодаря специальной подсветке камеры смогут распознавать объекты на расстоянии до 30 м. В режиме онлайн за ситуацией на площади будут следить сотрудники полиции.

20 сентября на Центральной площади вандалы устроили погром. Неизвестные повредили скамейки, урны и плитку.

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