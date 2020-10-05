Качество ремонта дорог по нацпроекту проверили в Томске

В Томске завершаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В приемке объектов принимают участие маломобильные жители, сообщила пресс-служба мэрии.

«Выявленные во время обхода замечания, касающиеся асфальтирования штроб около бордюров и «островка безопасности» в районе 4-й поликлиники, подрядчики устранят в течение недели. Сегодня они завершают работу на объектах», — сказано в сообщении общественной комиссии.

В плане на этот год было 11 магистралей. Позже за счет экономии средств решено отремонтировать дополнительно участок Пушкина от Октябрьского взвоза до улицы Кривой и еще несколько объектов, передает РИА «Томск».