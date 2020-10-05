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Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Самары

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В Кировском районе Самары при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел в воскресенье, 4 октября, в доме на улице Металлистов, 34. Площадь возгорания составила 40 кв. м, пишет НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру».

В результате погибли двое мужчин. Одному из них было 58 лет, личность второго сейчас устанавливается. Также пострадал 74-летний пенсионер.

В тушении были задействованы 46 человек и 17 единиц техники. Ликвидация пожара заняла около двух с половиной часов.

5 октября сообщалось, что в больнице Тюмени скончался четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в СНТ «Малинка». Ранее от полученных травм погибли дети 2015, 2009 и 2013 годов рождения.

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