Искусственный интеллект от ЮНЕСКО и «ВКонтакте» поможет подросткам разобраться в вопросах физиологии и отношений

«ВКонтакте» и ЮНЕСКО запустили совместный просветительский проект — чат-бота Эли, которому можно задать вопросы о физиологии взросления, отношениях и сексуальном здоровье.

Беседа с чат-ботом будет полезна и подросткам, и взрослым. Пользователи постарше смогут переосмыслить свой подход к сексуальному и репродуктивному здоровью, задать вопросы о проблемах в отношениях. А юноши и девушки узнают о переменах, которые происходят с телом в пубертатный период. Также Эли подскажет, как конструктивно общаться с родителями на личные темы и где получить помощь в сложной ситуации.

Эли разбирается в шести основных темах: психологии, физиологии, сексе, отношениях, семье, здоровье. Ответы составила редакционная группа, в которую вошли врачи, психологи и научные журналисты. Они опирались только на проверенные источники: например, материалы ЮНЕСКО и других агентств ООН. При этом база знаний по вопросам сексуального здоровья и психологического благополучия постоянно пополняется. Перед беседой Эли заботливо предупреждает, что переписка строго конфиденциальна и не заменит консультацию врача.

Для создания чат-бота использовались технологии машинного обучения. Боту-консультанту можно задать произвольный вопрос или выбрать один из предложенных. Искусственный интеллект умеет отвечать с учетом возможных смысловых связей. Например, при разговоре про инфекции, передающиеся половым путем, Эли даст информацию о симптомах и методах диагностики, а также подскажет, что делать, если партнер не хочет предохраняться. В случае, если нейросеть не сможет корректно интерпретировать вопрос, найти релевантный ответ получится благодаря удобной навигации с помощью кнопок. Разработкой и обучением Эли занималась команда Highload.Zone под руководством Ивана Журавлева.

Бота Эли можно найти в сообществе «Эли: бот-консультант». Чтобы начать беседу, нужно открыть диалог с сообществом или перейти по ссылке: vk.me/elibot

Тигран Епоян, руководитель отдела по ИКТ и образованию в области здоровья ИИТО ЮНЕСКО:

«Миллионы молодых людей ежедневно ищут в интернете ответы на самые волнующие их вопросы, которые часто неудобно или некому задать. Мы постарались создать чат-бота, который быстро и анонимно дает корректные ответы, рассказывает о проблеме с разных сторон, подсказывает, куда можно обратиться за помощью. Это незаменимый помощник для тех, кто взрослеет, открывает новые чувства и отношения и часто нуждается в правдивой информации без назиданий и стереотипов. Чат-бот Эли — еще один шаг в реализации глобальной стратегии ЮНЕСКО по расширению возможностей девушек и юношей повышать свою грамотность в вопросах здоровья, строить и поддерживать здоровые, уважительные и приносящие радость отношения».

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» «ВКонтакте»:

«ВКонтакте» создает комфортную и безопасную среду для подростков и взрослых. На нашей платформе нет места травле, враждебным высказываниям, прославлению насилия и детской эксплуатации — такие материалы удаляются, а их распространители блокируются. Однако наша работа на этом не заканчивается: вместе с экспертами мы создаем сервисы и специальные проекты, благодаря которым пользователи учатся новому, находят поддержу и получают ответы на волнующие их вопросы. Мы верим, что Эли сможет помочь подросткам и взрослым лучше разобраться в сложных темах, связанных со здоровьем и отношениями, а формат чат-бота сделает общение удобным и увлекательным».

«ВКонтакте» регулярно организует и поддерживает благотворительные проекты. Например, во Всемирный день сердца «ВКонтакте» рассказала пользователям, как предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы. Соцсеть разместила рекомендации ВОЗ в аудиоплеере — чтобы напомнить, что на самом деле сердце лечит не музыка. Кроме того, к Международному дню глухих «ВКонтакте» представила в «Клипах» AR-викторину. Из нее пользователи узнали больше о жизни людей с нарушениями слуха.