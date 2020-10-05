Упавшего со скалы парашютиста эвакуировали в Крыму

Крымские спасатели после оказания первой медицинской помощи эвакуировали парашютиста, который упал со скалы в Бахчисарайском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма со ссылкой на главу ведомства Сергея Шахова.

Пострадавший осуществлял прыжок с парашютом с вершины Качи-Кальон и не справился с управлением. В результате мужчина упал со скалы высотой около 50 м, передает «Крыминформ». Инцидент произошел 4 октября в районе базы отдыха «Алимова балка».

Как сообщалось в июле, в Брянске парашютист опустился на электропровода. Инцидент произошел в поселке Октябрьском в Бежицком районе. Парашют зацепился за столб, но человек не пострадал. По словам очевидцев, порвался один из проводов. Они решили вызвать специалистов, чтобы починить сеть.