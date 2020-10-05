Юрист рассказала о законности посещений с собаками магазинов в Москве

В России на федеральном уровне законодательно не запрещено посещать магазины и рестораны с животными, рассказала «Известиям» юрист, член ассоциации «Зооправо» Аливия Рахимкулова.

Однако в каждом субъекте страны есть региональное законодательство, в котором содержатся правила содержания животных. К примеру, в Москве посещение магазинов с собаками разрешено лишь при наличии поводка и намордника.

«При наличии запрещающей таблички администрация магазина обязана обеспечить место, где можно будет оставить собаку, пока владелец будет совершать покупки. В противном случае наличие запрещающей таблички незаконно», — говорит юрист.



Таким образом, несмотря на то, что администрация ресторана или магазина вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, тем не менее они не должны противоречить российскому законодательству.



В случае, если посетителя незаконно не пускают с животным в магазин сотрудники, можно пожаловаться руководству заведения через книгу жалоб и предложений, отметила Рахимкулова. Также жалобы можно направить в Роспотребнадзор и прокуратуру.