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Юрист рассказала о законности посещений с собаками магазинов в Москве

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В России на федеральном уровне законодательно не запрещено посещать магазины и рестораны с животными, рассказала «Известиям» юрист, член ассоциации «Зооправо» Аливия Рахимкулова.

Однако в каждом субъекте страны есть региональное законодательство, в котором содержатся правила содержания животных. К примеру, в Москве посещение магазинов с собаками разрешено лишь при наличии поводка и намордника.

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«При наличии запрещающей таблички администрация магазина обязана обеспечить место, где можно будет оставить собаку, пока владелец будет совершать покупки. В противном случае наличие запрещающей таблички незаконно», — говорит юрист.

Таким образом, несмотря на то, что администрация ресторана или магазина вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, тем не менее они не должны противоречить российскому законодательству.

В случае, если посетителя незаконно не пускают с животным в магазин сотрудники, можно пожаловаться руководству заведения через книгу жалоб и предложений, отметила Рахимкулова. Также жалобы можно направить в Роспотребнадзор и прокуратуру.

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