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Новую дорогу планируют построить в Ульяновске

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В Ульяновске планируют построить новую дорогу — въезд в микрорайон «Искра». Об этом стало известно во время выездного совещания городских властей 3 октября.

Въезд планируется обустроить от проспекта Нариманова по Лесному проезду. Как отметил замглавы Ульяновска Дмитрий Вавилин, о выделении земли под строительство нужно договариваться совместно с собственниками земельных участков, пишет 1ul.ru.

В ходе совещания Вавилин также заявил, что одной из действенных мер по улучшению дорожной ситуации стало расширение улицы Репина, которая также ведет в «Искру».

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Валерий Художидков в свою очередь отметил, что по обращениям горожан и ради снижения заторов с 5 октября разрешен поворот налево при выезде с улицы Пархоменко на улицу Репина.

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