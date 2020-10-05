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В Татарстане обустроят 46 общественных пространств в 2021 году

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В Татарстане планируют обустроить 46 общественных пространств в 2021 году. Общая сумма финансирования превысит 1,3 млрд рублей.

В некоторых общественных пространствах работы начнутся с нуля. Кроме того, запланированы вторые, третьи и четвертые очереди работ на объектах, где уже стартовало благоустройство. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Начальные стоимости двух контрактов составляют 564,11 млн и 816,46 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Калининграде планируют благоустроить территории вокруг водоема в районе улицы Беланова. Основная часть средств на эти цели выделена по программе приграничного сотрудничества Россия — Польша.

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