В Татарстане обустроят 46 общественных пространств в 2021 году
В Татарстане планируют обустроить 46 общественных пространств в 2021 году. Общая сумма финансирования превысит 1,3 млрд рублей.
В некоторых общественных пространствах работы начнутся с нуля. Кроме того, запланированы вторые, третьи и четвертые очереди работ на объектах, где уже стартовало благоустройство. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Начальные стоимости двух контрактов составляют 564,11 млн и 816,46 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Калининграде планируют благоустроить территории вокруг водоема в районе улицы Беланова. Основная часть средств на эти цели выделена по программе приграничного сотрудничества Россия — Польша.