Старый дом культуры отремонтировали по нацпроекту в Омской области

В селе Унара Седельниковского района Омской области в рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтировали старый ДК. На эти цели было выделено 5,5 млн рублей.

Рабочие полностью заменили кровлю здания, обновили фасад, установили новые окна и двери, привели в порядок крыльцо. Также капремонт прошел во внутренних помещениях, в том числе в библиотеке, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Кроме того, в доме культуры обустроили новую сцену, установили современное световое и звуковое оборудование.

Как рассказал министр культуры региона Юрий Трофимов, в Унаре проживают 300 человек, каждый четвертый из которых — участник какого-либо творческого объединения и коллектива. Здание местного ДК, построенное 40 лет назад, давно требовало ремонта, отметил министр.

Работы продлились четыре месяца. Ранее в этом году в Седельниковском районе по нацпроекту уже привели в порядок дом культуры в селе Кейзес.