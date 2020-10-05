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Старый дом культуры отремонтировали по нацпроекту в Омской области

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В селе Унара Седельниковского района Омской области в рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтировали старый ДК. На эти цели было выделено 5,5 млн рублей.

Рабочие полностью заменили кровлю здания, обновили фасад, установили новые окна и двери, привели в порядок крыльцо. Также капремонт прошел во внутренних помещениях, в том числе в библиотеке, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Кроме того, в доме культуры обустроили новую сцену, установили современное световое и звуковое оборудование.

Как рассказал министр культуры региона Юрий Трофимов, в Унаре проживают 300 человек, каждый четвертый из которых — участник какого-либо творческого объединения и коллектива. Здание местного ДК, построенное 40 лет назад, давно требовало ремонта, отметил министр.

Работы продлились четыре месяца. Ранее в этом году в Седельниковском районе по нацпроекту уже привели в порядок дом культуры в селе Кейзес.

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