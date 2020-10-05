Связь и интернет в РФ могут подорожать на 5%

На рынке телекома спрогнозировали рост цен в 2021 году. Дело в том, что растет финансовая нагрузка на операторов. В частности компании несут расходы на исполнение закона Яровой. Кроме того, по оценке Центробанка, доходы провайдеров в сентябре упали на 40% по сравнению с обычным уровнем. Также в связи с этим аналитики ждут усиления монополизации. Из-за падения денежного потока с рынка уходят мелкие компании. Провайдеры вынуждены продавать бизнес или объединяться с более крупными игроками.