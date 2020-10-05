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Названы самые высокооплачиваемые специалисты в Москве

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Специалисты сервиса «Работа.ру» проанализировали базу вакансий и составили октябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в Москве.

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Так, одну из самых больших зарплат работодатель готов платить зубному технику-керамисту — от 150 до 300 тыс. рублей в месяц. Претендент должен обладать опытом работы не менее трех лет, а также действующим сертификатом.

Врач-офтальмолог в салоне оптики, которому предстоит консультировать клиентов, подбирать очки и проверять зрение, может претендовать на зарплату до 160 тыс. рублей.

Также высокие зарплаты предлагают IT-специалистам. В частности, Senior-разработчик C# может претендовать на заработок до 210 тыс. рублей, а Backend-разработчику готовы платить до 180 тыс. рублей.

Высокий заработок у репетиторов по английскому языку (от 80 до 120 тыс.), преподавателя курса бровистов (150 тыс.), а также у руководителя кадровой службы (от 120 до 150 тыс.), пишет «РИА Новости» 5 октября.

Ранее в понедельник сообщалось, что в трех российских городах средняя зарплата превышает 90 тыс. рублей в месяц. Согласно исследованию, больше всего зарабатывают жители северных регионов России.

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