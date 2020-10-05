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В мозгу у австралийки обнаружили ленточных червей

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Врачи обнаружили в мозгу у жительницы Австралии ленточных червей. Ранее пациентка неоднократно жаловалась на сильные головные боли, сообщает The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

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25-летняя австралийка жаловалась на мигрень в течение последних семи лет. По ее словам, резкие приступы происходили несколько раз в месяц. Сначала врачи выписали девушке лекарство от мигрени, однако они только ухудшили зрение заболевшей.

После этого девушку отправили на МРТ головы, с помощью которого врачи обнаружили у нее в мозгу опухоль. После операции выяснилось, что в ее мозгу жили личинки ленточного червя. При этом девушка никогда не бывала за рубежом и работает бариста.

По словам врачей, женщина оказалась больна нейроцистицеркозом — паразитарным заболеванием, которое становится причиной нервных нарушений.

В сентябре врачи в городе Алматы извлекли 25-сантиметровую арматуру из желудка мужчины. По его словам, он проглотил ее 2,5 года назад, когда находился в следственном изоляторе.

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