В мозгу у австралийки обнаружили ленточных червей

Врачи обнаружили в мозгу у жительницы Австралии ленточных червей. Ранее пациентка неоднократно жаловалась на сильные головные боли, сообщает The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

25-летняя австралийка жаловалась на мигрень в течение последних семи лет. По ее словам, резкие приступы происходили несколько раз в месяц. Сначала врачи выписали девушке лекарство от мигрени, однако они только ухудшили зрение заболевшей.

После этого девушку отправили на МРТ головы, с помощью которого врачи обнаружили у нее в мозгу опухоль. После операции выяснилось, что в ее мозгу жили личинки ленточного червя. При этом девушка никогда не бывала за рубежом и работает бариста.

По словам врачей, женщина оказалась больна нейроцистицеркозом — паразитарным заболеванием, которое становится причиной нервных нарушений.

