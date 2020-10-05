«Спартак» обратился к болельщикам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»
Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к болельщикам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
«Дорогие болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», если вы забыли, как вратари делают сейвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с «Зенитом». С уважением, «Спартак», — сказано в сообщении клуба в Twitter в воскресенье, 4 октября.
Dear Liverpool and Man Utd fans,— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2020
In case you have forgotten how goalkeepers make saves, here’s what our very own Alexander Maksimenko did yesterday in the game vs Zenit.
Regards,
FC Spartak Moscow.pic.twitter.com/Be3tC2zYKV
Ранее в воскресенье стало известно, что футболисты «Ливерпуля» потерпели разгромное поражение от бирмингемской «Астон Виллы» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги. Встреча команд прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев поля.