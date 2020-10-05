Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к болельщикам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«Дорогие болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», если вы забыли, как вратари делают сейвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с «Зенитом». С уважением, «Спартак», — сказано в сообщении клуба в Twitter в воскресенье, 4 октября.

Dear Liverpool and Man Utd fans,



In case you have forgotten how goalkeepers make saves, here’s what our very own Alexander Maksimenko did yesterday in the game vs Zenit.



Regards,

FC Spartak Moscow.pic.twitter.com/Be3tC2zYKV — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2020

Ранее в воскресенье стало известно, что футболисты «Ливерпуля» потерпели разгромное поражение от бирмингемской «Астон Виллы» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги. Встреча команд прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев поля.