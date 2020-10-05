На Украине пьяный полицейский насмерть сбил женщину

В Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм, сообщается на сайте национальной полиции Украины в воскресенье, 4 октября.

Инцидент произошел в городе Бровары вечером в воскресенье. По предварительной версии, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen нетрезвый сотрудник полиции на пешеходном переходе сбил двух женщин. Проехав еще полсотни метров, он врезался в дерево.

Одна из женщин скончалась от полученных травм, вторая пострадавшая была доставлена в больницу.

«Полицейский, виновный в смертельной аварии, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования также будет снят с должности», — рассказал председатель национальной полиции Игорь Клименко.

3 октября сообщалось, что в Челябинской области женщина, управлявшая машиной без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сбила троих детей, ехавших на скутере. Один из пострадавших скончался.