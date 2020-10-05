Вечером 4 октября во Владивостоке девушка погибла в драке, сообщает «Вести: Приморье».

Инцидент произошел возле кинотеатра «Океан».

В сети появились кадры, снятые видеорегистратором проезжавшей мимо машины. В ролике видно, как несколько молодых людей дерутся на проезжей части. В какой-то момент к двум участникам драки приблизилась девушка. Один из молодых людей нанес ей удар, сбив с ног. Подняться она уже не смогла.

Девушку доставили в больницу, она скончалась в реанимации.

6 сентября сообщалось, что в подмосковной Шатуре посетитель одного из местных кафе в ходе драки убил двоих своих оппонентов и ранил ножом третьего.