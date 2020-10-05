Названа дата премьеры фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Премьера первой полнометражной экранизации российского комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» состоится 8 апреля 2021 года. Об этом в воскресенье, 4 октября, во время онлайн-трансляции с фестиваля популярной культуры Comic Con Russia объявили создатели картины.

Режиссером ленты стал Олег Трофим. Сценарий написан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета находится майор полиции Игорь Гром из Санкт-Петербурга. Он обладает выдающимися способностями, которые помогают ему в его работе, пока на его пути не встречается человек в маске Чумного Доктора, провозгласивший себя спасителем от «чумы беззакония». Он начинает убивать людей, которым однажды удалось уйти от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Имя исполнителя этой роли пока держится создателями в секрете.

В фильме снимались Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие артисты, пишет REGNUM.

4 октября во время фестиваля был также представлен и новый трейлер грядущего фильма. Посмотреть его модно на официальном YouTube-канале Bubble Comics.

Популярный комикс «Майор Гром» выходит в России более восьми лет, за это время вышло 80 номеров и 20 книг общим тиражом более 1 млн копий, пишет «Москва 24».

18 ентября сообщалось, что американская компания Disney Studios стала прокатчиком экранизации отечественной серии комиксов «Майор Гром».