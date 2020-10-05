Прямой эфир

Названа дата премьеры фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьера первой полнометражной экранизации российского комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» состоится 8 апреля 2021 года. Об этом в воскресенье, 4 октября, во время онлайн-трансляции с фестиваля популярной культуры Comic Con Russia объявили создатели картины.

Режиссером ленты стал Олег Трофим. Сценарий написан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета находится майор полиции Игорь Гром из Санкт-Петербурга. Он обладает выдающимися способностями, которые помогают ему в его работе, пока на его пути не встречается человек в маске Чумного Доктора, провозгласивший себя спасителем от «чумы беззакония». Он начинает убивать людей, которым однажды удалось уйти от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Имя исполнителя этой роли пока держится создателями в секрете.

В фильме снимались Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие артисты, пишет REGNUM.

4 октября во время фестиваля был также представлен и новый трейлер грядущего фильма. Посмотреть его модно на официальном YouTube-канале Bubble Comics.

Популярный комикс «Майор Гром» выходит в России более восьми лет, за это время вышло 80 номеров и 20 книг общим тиражом более 1 млн копий, пишет «Москва 24».

18 ентября сообщалось, что американская компания Disney Studios стала прокатчиком экранизации отечественной серии комиксов «Майор Гром».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020