Группа Little Big записала песню для продолжения «Бората»

Музыка российской рейв-группы Little Big звучит в трейлере продолжения фильма Саши Барона Коэна «Борат», следует из заявления пресс-службы коллектива, опубликованного 3 октября в соцсети «ВКонтакте».

«Записали кавер-версию Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) C+C Music Factory специально для трейлера кинофильма «Борат 2», — говорится в тексте.

Отмечается, что премьера сиквела состоится 23 октября на платформе Amazon Prime. Трейлер фильма был представлен зрителям 1 октября.

В продолжении картины зрители смогут увидеть новые приключения казахстанского репортера Бората Сагдиева.

Псевдодокументальная комедия «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышла на экраны в 2006 году и вызвала неоднозначную реакцию как у публики в разных странах, так и у казахских властей, поскольку в ленте карикатурно изображена жизнь в стране.

В июне Саша Барон Коэн разыграл сторонников президента США Дональда Трампа, выступив на митинге ультраправых консерваторов в Вашингтоне в образе одного из лидеров движения.