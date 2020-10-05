Прямой эфир

Главный тренер «Ювентуса» назвал Роналду примером для футболистов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло назвал нападающего Криштиану Роналду примером для всех игроков, а также важной составляющей команды.

Хуан Пабло Сорин: «€105 млн — адекватная цена за Криштиану Роналду»
Экс-капитан сборной Аргентины — о переходе знаменитого португальца в «Ювентус», фаворите финала ЧМ-2018, выступлении российской команды России и полезности системы VAR

Пирло отметил трудолюбие футболиста и рассказал, что Роналду первым приходит на тренировки и последним уходит с поля.

«У него большой энтузиазм, и это проявляется во всех играх. Он очень хорошо начал сезон, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе. Для «Ювентуса» это очень важно. <…> Он является примером для всех игроков», — приводятся слова тренера на сайте клуба.

Также Пирло прокомментировал прошедшую жеребьевку Лиги чемпионов, которая определила «Ювентус» в одну группу с «Барселоной», киевским «Динамо» и венгерским «Ференцварошем».

«Это будет интересная группа, потому что игра с «Барселоной» — это всегда интересно, она повышает уровень ответственности и внимания игроков. График будет плотным, но сыграть первый матч в Киеве, причем когда еще не будет холодно, для нас хорошо. Нам не терпится начать», — отметил тренер.

28 сентября сообщалось, что Криштиану Роналду оформил дубль в матче второго тура чемпионата Италии против «Ромы» и установил новый рекорд.

Португалец стал первым футболистом, которому удалось забить 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020