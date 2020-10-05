Главный тренер «Ювентуса» назвал Роналду примером для футболистов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло назвал нападающего Криштиану Роналду примером для всех игроков, а также важной составляющей команды.

Пирло отметил трудолюбие футболиста и рассказал, что Роналду первым приходит на тренировки и последним уходит с поля.

«У него большой энтузиазм, и это проявляется во всех играх. Он очень хорошо начал сезон, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе. Для «Ювентуса» это очень важно. <…> Он является примером для всех игроков», — приводятся слова тренера на сайте клуба.

Также Пирло прокомментировал прошедшую жеребьевку Лиги чемпионов, которая определила «Ювентус» в одну группу с «Барселоной», киевским «Динамо» и венгерским «Ференцварошем».

«Это будет интересная группа, потому что игра с «Барселоной» — это всегда интересно, она повышает уровень ответственности и внимания игроков. График будет плотным, но сыграть первый матч в Киеве, причем когда еще не будет холодно, для нас хорошо. Нам не терпится начать», — отметил тренер.

28 сентября сообщалось, что Криштиану Роналду оформил дубль в матче второго тура чемпионата Италии против «Ромы» и установил новый рекорд.

Португалец стал первым футболистом, которому удалось забить 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов.