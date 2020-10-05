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Жителям Подмосковья объяснили «кровавые слезы» на грибах

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Грибы трутовики с «кровавыми слезами» появились в Московской области. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

По словам специалистов, красный цвет капли приобретают из-за особого пигмента, содержащегося в теле гриба. Они пояснили, что после периода недостатка влаги грибницы потребляют большое количество воды, в результате чего появляется переизбыток влаги, создающий опасное давление.

В этом случае гриб сбрасывает излишки, оседающие на краю шляпки в виде капелек. В научной среде этот процесс называется гуттацией, пишет телеканал «Звезда». Обычно наблюдается он в конце августа и сентябре, сообщает телеканал «360».

15 сентября сообщалось, что миколог Михаил Вишневский рассказал, какие съедобные грибы могут оказать токсическое воздействие на организм человека. В частности, по его словам, старые и трухлявые грибы съедобных типов могут оказать токсическое воздействие на человеческий организм.

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