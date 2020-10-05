Врачам вернули 1,7 млрд рублей надбавок за COVID-19

Генпрокуратура активизировала работу по проверке фактов нарушения прав врачей, которым полагаются надбавки за работу в условиях COVID. Только за период с августа по сентябрь восстановлены права 9751 сотрудника медучреждений, сообщили «Известиям» в ведомстве. Им выплачено 7,9 млн рублей. А всего за время пандемии врачам удалось вернуть 1,731 млрд рублей надбавок.

Проблемные точки были выявлены, например, в Великом Новгороде (339 сотрудникам ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» выплачено 7,9 млн рублей), в Великих Луках Псковской области (выплачено 630 тыс. рублей сотрудникам ГБУЗ «Великолукская детская городская больница»), в Красноярске (774 сотрудника Краевой клинической больницы получили 27,8 млн рублей).

В Пермском крае региональное правительство выделило дополнительно 195 млн рублей на надбавки медработникам по выплатам, которые ранее не производились.

Тем временем с 5 октября врачи стали выходить на пикеты в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Астрахани и многих других городах. Профсоюз работников здравоохранения «Действие» намерен обратиться к президенту, в Минздрав, правительство и Генпрокуратуру с просьбой уточнить категории медиков, имеющих право на выплаты.

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Где деньги были: 70 тыс. медиков отстояли ковидные выплаты в прокуратуре