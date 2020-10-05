Прямой эфир
Сюжет:

Врачам вернули 1,7 млрд рублей надбавок за COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура активизировала работу по проверке фактов нарушения прав врачей, которым полагаются надбавки за работу в условиях COVID. Только за период с августа по сентябрь восстановлены права 9751 сотрудника медучреждений, сообщили «Известиям» в ведомстве. Им выплачено 7,9 млн рублей. А всего за время пандемии врачам удалось вернуть 1,731 млрд рублей надбавок.

Проблемные точки были выявлены, например, в Великом Новгороде (339 сотрудникам ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» выплачено 7,9 млн рублей), в Великих Луках Псковской области (выплачено 630 тыс. рублей сотрудникам ГБУЗ «Великолукская детская городская больница»), в Красноярске (774 сотрудника Краевой клинической больницы получили 27,8 млн рублей).

В Пермском крае региональное правительство выделило дополнительно 195 млн рублей на надбавки медработникам по выплатам, которые ранее не производились.

Тем временем с 5 октября врачи стали выходить на пикеты в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Астрахани и многих других городах. Профсоюз работников здравоохранения «Действие» намерен обратиться к президенту, в Минздрав, правительство и Генпрокуратуру с просьбой уточнить категории медиков, имеющих право на выплаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Где деньги были: 70 тыс. медиков отстояли ковидные выплаты в прокуратуре

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020