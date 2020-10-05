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Названы российские города с самой высокой зарплатой

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В трех российских городах средняя зарплата превышает 90 тыс. рублей в месяц. Согласно исследованию «РИА Новости», больше всего зарабатывают жители северных регионов России.

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Агентство 5 октября отмечает, что уровень заработной платы отличается в зависимости от отрасли и региона, так как в каждом субъекте свой экономический уклад и разные цены на товары и услуги.

Аналитики сравнили соотношение зарплат в 100 крупнейших городах РФ и стоимость стандартного потребительского набора, который включает в себя продукты, одежду, промтовары, мебель, транспорт, технику и траты на отдых.

Оказалось, что в первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата была у жителей Москвы — 103,1 тыс. рублей.

На втором месте — Южно-Сахалинск с показателем в 97,4 тыс. рублей и возможностью приобрести 3,81 стандартного набора товаров и услуг. У москвичей этот показатель равняется четырем. Замкнул тройку лидеров Салехард — 94,9 тыс. рублей, или 3,62 стандартного набора.

В топ-5 вошли Сургут (77 тыс. рублей) и Ханты-Мансийск (75,4 тыс.).

Как отметили аналитики, высокие зарплаты в четырех из пяти городов – лидеров рейтинга основываются на добыче в тех регионах углеводородов.

В августе был составлен рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий. Так, на зарплаты свыше 300 тыс. рублей могли рассчитывать сотрудники сферы стоматологии, маркетинга, IT и образования.

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