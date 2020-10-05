Филиалам зарубежных компаний разрешат получать лицензии в РФ

Филиалы иностранных фирм допустят к получению лицензий наравне с российским бизнесом. Об этом говорится в законопроекте, разработанном Минэкономразвития (есть у «Известий»). В общей сложности под ослабление барьеров на доступ к российскому рынку подпадут 52 вида деятельности, среди которых в том числе медицина и фармацевтика, образовательные услуги, пассажирские перевозки.

Согласно действующему законодательству, получить лицензию в России нельзя без создания юридического лица и внесения сведений о компании в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), пояснил «Известиям» директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин.

Однако у иностранных юрлиц таких данных нет: перед началом деятельности на территории России они не могут зарегистрироваться в ЕГРЮЛ, поскольку закон требует исключительно аккредитации филиалов с занесением в специальный реестр. Изменениями в закон этот пробел в регулировании будет устранен, пояснил Александр Вдовин.

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Без лица: филиалам иностранных компаний разрешат получать лицензии в РФ