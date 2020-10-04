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Горбачев посетил предпоказ спектакля о себе в Театре Наций

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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев поделился впечатлениями от посещенного им предпремьерного показа спектакля «Горбачев» в Театре Наций, сообщает 4 октября ТАСС.

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Советский лидер подчеркнул, что к нему обращались разные постановщики за разрешением перенести его историю на киноэкран или театральную сцену, однако такое право получили только директор Театра Наций Евгений Миронов и артистка Чулпан Хаматова, которые исполняют в спектакле роли президента СССР и его супруги Раисы Горбачевой.

Автором постановки стал латвийский режиссер Алвис Херманис.

«Очень понравилось! Дело в том, что я доверил это только двум людям. Я назвал журналистам этих двух, [кто осуществит постановку], о них сразу написали во всех газетах. Но они стоят того. Молодцы», — рассказал Горбачев журналистам.

В камерном спектакле «Горбачев» играют только два артиста. Постановка посвящена истории взаимоотношений лидера СССР и его супруги.

Зрители понаблюдают за первой встречей героев, их семейной жизнью, за решениями Михаила Горбачева на посту главы государства, а также общественной деятельностью Раисы Максимовны и ее смертью.

16 сентября Евгений Миронов рассказал «Известиям», что постановка «Горбачев» не про политику, а «про любовь, про Михаила и Раису — про пару, которая волею судьбы изменила ход истории».

Михаил Горбачев занимал пост Генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год. С 1988 по 1989 был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989 по 1990 годы — первым председателем Верховного Совета СССР. Кроме того, он первый и единственный президент СССР — этот пост Горбачев занимал с 1990 по 1991 год. В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира.

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