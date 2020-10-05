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Отца Бориса Джонсона вновь поймали на нарушении карантинных мер

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Отец британского премьер-министра Бориса Джонсона Стэнли вновь был замечен за нарушением карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

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Как сообщают британские таблоиды, 80-летний Стэнли Джонсон находился в аэропорту Афин со спущенной на подбородок медицинской маской, оставляющей открытыми его нос и рот.

Как рассказал один из очевидцев изданию Daily Star, отец премьера также не соблюдал социальную дистанцию и приближался к людям в греческом аэропорту.

Ранее Джонсона-старшего уже ловили на несоблюдении карантинных мер. Так, 1 октября он пришел в лондонский магазин без медицинской маски, пишет Sky News. Тогда он принес свои публичные извинения и попытался оправдаться тем, что был за границей, и не знал правил, установленных в стране в связи с пандемией.

В сентябре сообщалось, что спикер палаты представителей конгрессa США демократ Нэнси Пелоси посещала закрытую на карантин из-за коронавируса парикмахерскую в Сан-Франциско.

В СМИ попали кадры с камеры наблюдения, на которых Пелоси заходит в один из кабинетов салона без медицинской маски. Владелица заведения обвинила спикера в двойных стандартах.

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