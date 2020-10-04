Белохвостого орлана отпустили на волю после лечения в Петербурге

В Санкт-Петербурге, на границе территории заказника «Северное побережье Невской губы», выпустили в естественную среду белохвостого орлана. По информации пресс-службы городского комитета по природопользованию, его доставили в клинику «Зеленый попугай» в тяжелом состоянии.

«Специалисты обнаружили у птицы множество заболеваний, в том числе сердечно-легочную недостаточность и воспаление почек. В клинике птица полностью восстановилась и теперь способна продолжать жизнь на воле», — отметили в Смольном.

Как отмечает телеканал «78», 4 октября во всем мире отмечается День защиты животных.

Орлан-белохвост — хищная птица из семейства ястребиных (Accipitridae). Длина тела орлана-белохвоста составляет от 70 до 90 см, размах крыльев — от 200 до 230 см, масса — от 4 до 7 кг. После черного грифа, бородача и белоголового сипа орлан-белохвост является четвертой по величине хищной птицей Европы.