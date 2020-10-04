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Японский дизайнер и основатель бренда Kenzo умер из-за коронавируса

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Японский модельер, основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер во французской больнице в возрасте 81 года из-за коронавирусной инфекции, сообщает Daily Express.

Такада родился в 1939 году в уезде Кандзаки префектуры Хёго, Япония, переехал в Париж в 1965 году, а в 1970-м он создал свой бренд и открыл первый бутик.

Kenzo — французский бренд одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. В настоящий момент он принадлежит компании LVMH.

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