Парусное дело: почему экстремалы поехали в Крым

В Крыму завершился фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса — 2020». В рамках ежегодного мероприятия прошли соревнования по парусному спорту. В них приняли участие яхты детских, олимпийских, международных и крейсерских классов. Лучшие кадры с места событий — в фоторепортаже «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Фестиваль собрал огромное количество любителей яхтинга и профессиональных спортсменов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Севастополь — новый центр яхтенного туризма, сформировавшийся на юге России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Одна из самых важных целей праздника — привлечь молодежь к занятиям парусным спортом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Состязания проходили в акватории большой Севастопольской бухты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Зрители наблюдали за борьбой яхтсменов с помощью прямых трансляций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Любой желающий мог стать одним из членов экипажа яхты международного класса под руководством профессионального шкипера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Гонки проходили в особом формате — с пересадкой экипажей на разных этапах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Каждая такая гонка длится около 20 минут
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В рамках фестиваля прошли музыкальные концерты, выставки художников и мастеров прикладного искусства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Здесь можно было научиться вязать морские узлы, посмотреть выставку судомоделистов, обследовать батискаф
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Спортивные школы представили экспозицию тренировочных яхт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Самыми зрелищными событиями фестиваля стали выступления флайбордистов и дефиле яхт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Флайборд — спорт для экстремалов. Это полеты на доске, которая приводится в движение реактивной силой потока воды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Когда стемнело, вдоль набережной прошли яхты с подсвеченными парусами
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