Парусное дело: почему экстремалы поехали в Крым

В Крыму завершился фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса — 2020». В рамках ежегодного мероприятия прошли соревнования по парусному спорту. В них приняли участие яхты детских, олимпийских, международных и крейсерских классов. Лучшие кадры с места событий — в фоторепортаже «Известий»