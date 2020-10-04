Украина переманивает к себе IT-специалистов из Белоруссии

Украина переманивает к себе белорусских специалистов по информационным технологиям. Президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах привлечения айтишников из соседней страны. Указ предусматривает продление для белорусских специалистов по информационным технологиям срока пребывания на Украине до 180 дней в году, а также упрощенную и ускоренную до трех дней процедуру получения вида на жительство и уведомительный порядок выдачи разрешений на работу. На Украину из Минска переехали сотрудники американской компании — производителя софта PandaDoc. Один из основателей фирмы, Микита Микадо поддержал массовые протесты в Белоруссии. Польское правительство в сентябре также звало в свою страну белорусских специалистов по информационным технологиям.