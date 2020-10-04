Пассажиров вертолета Ми-2 эвакуировали в Якутии

Пассажиры и пилот вертолета Ми-2 эвакуированы в Среднеколымском районе Якутии, передает ТАСС. Никто не пострадал.

«Для поиска и эвакуации пассажиров и пилота было задействовано воздушное судно Ми-8МТВ «Полярных авиалиний». Примерно в 60 км [от Среднеколымска] в лесном массиве визуально были обнаружены семь человек — шесть пассажиров и пилот. Экипаж произвел посадку и эвакуировал их», — сообщили в авиакомпании «Полярные авиалинии».

Как напоминает ИА SakhaNews, 4 октября принадлежащий частному лицу вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии.