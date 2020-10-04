Дамаск не будет обсуждать в Женеве вопросы стабильности Сирии

Президент Сирии Башар Асад 4 октября заявил, что на встрече конституционного комитета в Женеве не будет вести переговоры по поводу стабильности Сирии.

«По поводу того, что происходит на переговорах. В них участвует сторона, которую поддерживает сирийское правительство, поскольку она выражает его точку зрения. Есть и другая, не сирийская сторона, состав которой определили турки. Турция и те, кто за ней стоит, включая США и их союзников, не заинтересованы в продуктивной работе конституционного комитета», — сказал Асад в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, требования Турции и США ведут к ослаблению сирийского суверенитета и распаду государства.

«Собственно, это и происходит во многих других регионах и странах, которым США навязывают конституции, ведущие к смуте и хаосу, а не к стабильности. Мы не приемлем такой подход. Мы не будем вести переговоры о вопросах, касающихся стабильности Сирии», — сообщил президент.

Асад также подчеркнул, что достижение прогресса в мирном урегулировании военного конфликта — это длительный и сложный процесс. Россия и Иран играют важную роль в этих переговорах и прилагают усилия для того, чтобы этого прогресса достигнуть.

«Давайте будем откровенны. Когда, к примеру, вы говорите об «оппозиции» — а у вас в стране она есть, — то представляете себе патриотов, являющихся частью российского народа. Если вы как гражданка своей страны понимаете, что эта группа людей или этот конкретный человек связаны с иностранными спецслужбами, вы уже не станете именовать их «оппозицией». По моему мнению, оппозиция должна быть патриотичной», — добавил Асад.

Конституционный комитет Сирии был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек, по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества. Первое заседание комитета прошло в Женеве 30 октября 2019 года. Созданная им редакционная группа из 45 человек провела в ноябре две сессии. Вторая сессия завершилась 29 ноября безрезультатно, повестку работы согласовать не удалось.

24 августа текущего года заседание группы конституционного комитета Сирии в Женеве было приостановлено после выявления коронавируса у трех участников дискуссий. Следующая встреча должна состояться в начале октября, однако ее повестка к настоящему моменту не согласована.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В некоторых районах страны по-прежнему действуют незаконные вооруженные формирования и группы боевиков, которые регулярно предпринимают попытки атаковать правительственные силы.