Эфиопец Китата победил в Лондонском марафоне – 2020

Представитель Эфиопии Шура Китата стал победителем Лондонского марафона – 2020, опередив на финише кенийца Винсента Кипчумбу. Об этом сообщается на сайте Лондонского марафона в воскресенье, 4 октября.

Результат победителя составил 2:05:41, Кипчумба отстал от победителя лишь на одну секунду.

Четырехкратный победитель марафона кениец Элиуд Кипчоге занял восьмое место. До сегодняшнего дня он выиграл 10 различных марафонов подряд, эта серия длилась с апреля 2014 года.

В женском дивизионе первое место заняла Бриджит Косгей с результатом 2:18:58, опередив Сару Холл и Рут Чепнгетич.

Марафон должен был пройти в апреле по улицам города, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на октябрь и провели в Сент-Джеймсском парке. Он проводится каждую весну с 1981 года.

Ранее, в 2019 году, Кипчоге побил мировой рекорд на Венском марафоне. Он преодолел расстояние в 42 км 195 м за 1 ч 59 мин 40,2 сек.

Отмечалось, что рекорд не может быть ратифицирован, так как мероприятие не проводилось под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Однако официальный мировой рекорд также принадлежит Кипчоге — 2 ч 1 мин 39 сек, который он установил на Берлинском марафоне в 2018-м.