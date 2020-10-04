Прямой эфир

МВР РФ предлагает льготы для малого бизнеса Крайнего Севера

0
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предлагает новые льготы для малых предприятий, которые работают на Крайнем Севере. Им планируется дать преференции при проведении госзакупок товаров и услуг для северных территорий. Если малое предприятие предложит наименьшую цену и выиграет торги, оно получит 15% надбавки к сумме госконтракта. По замыслу Минвостокразвития, малые предприятия, которые работают на Крайнем Севере получат преимущество перед конкурентами из других регионов. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки к федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020