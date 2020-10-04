МВР РФ предлагает льготы для малого бизнеса Крайнего Севера

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предлагает новые льготы для малых предприятий, которые работают на Крайнем Севере. Им планируется дать преференции при проведении госзакупок товаров и услуг для северных территорий. Если малое предприятие предложит наименьшую цену и выиграет торги, оно получит 15% надбавки к сумме госконтракта. По замыслу Минвостокразвития, малые предприятия, которые работают на Крайнем Севере получат преимущество перед конкурентами из других регионов. Ведомство уже подготовило соответствующие поправки к федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд».