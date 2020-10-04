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Жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции

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Жители французского административно-территориального образования Новая Каледония на референдуме высказались против независимости от Франции. Об этом 4 октября сообщил телеканал France24.

В 2018 году в регионе уже проводился аналогичный референдум, тогда большинство проголосовавших также поддержали дальнейшее нахождение в составе страны.

Франция объявила острова Новой Каледонии своим владением в 1853 году. Регион расположен в Тихом океане, там находится одна из крупнейших в мире лагун. Население Новой Каледонии составляет более 245 тыс. человек.

В настоящий момент между федеральными властями Франции и администрацией Новой Каледонии действует соглашение 1998 года, согласно которому регион может организовывать голосование о своей независимости два раза с разницей в два года.

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