Назван способ идеальной варки яиц

Для того чтобы сварить идеальные яйца, необходимо перед приготовлением подержать их в воде, пишет китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что большинство людей кладут яйца в кипящую воду сразу, однако в результате их вкус портится, а скорлупа тяжело чистится. Чтобы этого избежать, необходимо погрузить их в посуду с холодной водой и оставить на 10 минут.

После варки следует снова погрузить яйца в холодную воду, чтобы впоследствии было легко снять с них скорлупу. По словам автора материала, если варить яйца с помощью такой технологии, они будут нежными и вкусными, их можно будет с легкостью очистить.

16 сентября нефролог Анна Коробкина рассказала, что в неделю рекомендуется съедать не более двух–трех яиц из-за высокого содержания холестерина.