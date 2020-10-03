В Ленинградской области прошло ретроралли «10 Озёр 2020»

В Ленинградской области — одно из самых ярких событий осени. На всесезонном курорте «Игора» прошло ретроралли «10 Озёр 2020». Владельцы классических авто собрались на закрытии сезона. Сами соревнования больше напоминают квест. Участники прошли интересные и необычные задания. «Игора» — идеальный курорт для проведения ралли и отдыха.

Многие участники приезжают целыми семьями. На курорте каждый смог найти себе занятие по душе.

Каждый участник после финиша получил памятный диплом. Курорт «Игора» подарил яркие эмоции автовладельцам и зрителям. Ралли «10 Озёр» — событие, которое невозможно забыть.