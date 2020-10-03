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Машина с подростками упала с обрыва в Карачаево-Черкесии
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Машина с подростками упала с обрыва в Карачаево-Черкесии

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Машина с четырьмя подростками сорвалась с обрыва в Карачаево-Черкесской Республике, один ребенок погиб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 3 октября.

«Сегодня около 13:30 13-летний житель Усть-Джегута, находясь в данном населенном пункте и управляя автомобилем ВАЗ-21093 с подложными регистрационными знаками, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с обрыва высотой около 40–45 м», сообщил инспектор местной ГИБДД Ибрахим Толяков.

В результате юноша, находившийся за рулем, погиб. Еще трое подростков 13 и 14 лет, которые также сидели в автомобиле, пострадали и были госпитализированы.

30 сентября в городе Воркуте (Республика Коми) 18-летний водитель Volkswagen сбил группу молодежи, которая шла по краю дороги. Водитель получил права в сентябре текущего года. В результате погибли два ребенка.

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